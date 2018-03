Geestelijke vader van Woody uit "Toy story" is overleden

De ontwerper van Woody uit "Toy story" (1995) is niet meer: in de Amerikaanse staat Connecticut is Bud Luckey overleden, meldt zijn zoon Andy Luckey op Facebook.

Het was Luckey die de held uit de bekende animatiefilm van Pixar bedacht. Hij overtuigde daarbij de andere makers om af te stappen van het plan om van Woody een buiksprekerpop te maken en vervolgens om van het personage een cowboy te maken.



Luckey werkte ook lang voor "Sesame Street" ("Sesamstraat"). Daar was hij verantwoordelijk voor de animaties en bijhorende liedjes om kinderen te leren tellen. Daarnaast was Luckey als stemacteur te horen in films als "Toy story 3", "The incredibles" en "Winnie de Poeh".

In 2004 kreeg Luckey een Oscarnominatie in de categorie beste animatiekortfilm voor "Boundin'". Hij overleed zaterdag na een lange ziekte. Hij was 83.