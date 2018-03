Let op voor de cultus van Xi

De macro-economische prestaties van Xi Jinping tijdens zijn eerste vijf jaar presidentschap, van 2012-2017, oogden pover. Hij predikte diepgaande hervormingen; het bleef bij aanpassingen in de marge. De nieuwe president had andere katten te geselen. Net voor zijn aantreden schreef hij een rapport dat tijdens het Nationaal Partijcongres van 2012 werd voorgesteld. De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren, stelde toenmalig president Hun Jintao, waren het aanpakken van corruptie en opnieuw discipline krijgen in de Communistische Partij. Xi Jinping wist wat hem te doen stond.

De Chinese Communistische Partij wil de maximale termijn van twee opeenvolgende mandaten voor het presidentschap verwijderen uit de grondwet. Dat maakt de weg vrij voor Xi Jinping om president voor het leven te blijven. De macht geconcentreerd in de handen van één man is sinds het tijdperk van Mao nog nooit zo groot geweest. Met de cultus van Xi riskeren ook de geopolitieke spanningen verder op te lopen.

Morrende middenklasse

Greep hierop krijgen vanuit één centrale plaats in een land met een oppervlakte bijna even groot als de EU-28, is een immense uitdaging. Xi nam de handschoen op en begon aan zijn eerste termijn met drie belangrijke doelstellingen:

Machtsgreep

In het 7-koppige almachtige Permanent Comité van het Politburo is Xi met zijn fractie dominant. Dat stelt hem in staat zijn prioriteiten door te drukken. Verder benoemde Xi een loyale volger aan het hoofd van de Centrale Commissie voor Discipline-Inspectie (CCDI), de interne waakhond van de partij.

Geopolitieke risico's

Het laatste wapenfeit van Xi tijdens het voorbije Partijcongres was het niet opnemen van een mogelijke opvolger in het Politburo. Hij brak daarmee met een zeer belangrijke partijregel. Deng Xiaoping creëerde die om een geleidelijke transitie van de macht te verzekeren. Dat moest een herhaling van een machtsstrijd zoals na de dood van Mao, voorkomen.

Xi hield hierdoor een belangrijke troef in handen om zelf zijn opvolger te kiezen.

Die gedoodverfde kandidaat blijkt nu hijzelf te zijn. Xi Jinping eigende zich de voorbije maanden excessieve macht toe. In combinatie met het voorstel de maximale termijn voor de president te schrappen, neigt China over te hellen van eenpartijstaat naar een autocratie. De macht van de politieke instituties wordt uitgehold door de almacht van Xi. Een bijkomend voorstel voor het opzetten van een National Supervision Commission die samen met de Chinese Communistische Partij de anticorruptierichtlijnen uitvaardigt, geeft aan dat Xi Jinping de teugels nog strakker wil aanhalen.

Zoveel macht in de handen van één man, eender welke man, is een gevaarlijke situatie. Dat geldt dubbel in een wereld van alsmaar meer autocratieën (Turkije, Rusland) en populistische leiders (Hongarije, Polen). De cultus van Xi dreigt niet alleen de politieke risico’s in China op te drijven. Dat geldt tevens voor de wereldwijde geopolitieke risico’s.

