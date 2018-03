Erven is fiscaal sterven

In de rechte lijn verkrijgt de langstlevende partner een extra fiscale vrijstelling van 50.000 euro, naast de reeds bestaande vrijstelling van de erfbelasting op de gezinswoning. Weeskinderen onder de 21 jaar dienen daarenboven geen erfbelasting meer te betalen op de eerst schijf van 75.000 euro. En tot slot werd de mogelijkheid gecreëerd voor een erfenissprong, waarbij een geërfd vermogen binnen het jaar kosteloos aan de kinderen kan worden doorgegeven. In de zijlijn werd voorzien in lagere tarieven. Tussen broers en zussen en tussen alle andere personen is er op een eerste schijf van 35.000 euro een verlaagd tarief van 25% van toepassing. Op de schijf boven 75.000 euro werd het toptarief van 65% herleid tot 55%. De genomen maatregelen zijn volgens de Vlaamse regering goed voor een lastenverlaging van 139 miljoen euro, hetzij dus nagenoeg 10% van de opbrengst van de erfbelasting, die in 2016 1,4 miljard euro bedroeg. Wie van niet beter weet, zal ongetwijfeld zeer onder de indruk zijn van deze lastenverlaging en de Vlaamse regering de hemel in prijzen voor deze hervorming van de erfbelasting. Wie echter wel weet waar de fiscale klepels hangen, zal allicht minder euforisch gestemd zijn.

Wie van niet beter weet, zal ongetwijfeld de Vlaamse regering de hemel in prijzen voor deze hervorming van de erfbelasting.



Indien we de erfbelasting in Europees perspectief bekijken, kunnen we enkel maar vaststellen dat België ook hier sterk achterophinkt in het peloton. Van de 28 EU-lidstaten zijn er immers 10 landen die de erfbelasting reeds volledig hebben afgeschaft. Het gaat hier bijvoorbeeld om Oostenrijk, Portugal en Zweden. En de 18 lidstaten die wel nog een erfbelasting hebben, kennen vaak zeer ruime vrijstellingen toe. Zo is de partner van erfbelasting vrijgesteld in Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en betalen de kinderen pas erfbelasting in Italië als de erfenis meer bedraagt dan 1 miljoen euro. In Duitsland ligt de grens op 400.000 euro en in het Verenigd Koninkrijk op 390.000 euro. Dus internationaal gezien zal de huidige hervorming van de erfbelasting weinig indruk maken.

Wie echter weet waar de fiscale klepels hangen, zal allicht minder euforisch gestemd zijn.



De Vlaamse regering had veel verder kunnen gaan in de hervorming door extra budgettaire ruimte te creëren. De Vlaams regering had dit kunnen doen door de vele achterdeuren te barricaderen die het mogelijk maken om aan erfbelasting te ontsnappen. Dat heeft de regering bewust niet gedaan. En net daarom moeten we kritisch zijn voor deze hervorming. Het blijft immers voor iedereen met een goede fiscale GPS zeer makkelijk om aan de erfbelasting te ontsnappen. Het resultaat hiervan is dat er een maatschappelijke ongelijkheid ontstaat tussen de fiscale geletterden en de fiscale ongeletterden. Wie weet hoe het fiscale spel gespeeld moet worden, of wie zich daarvoor laat bijstaan, kan zijn erfgenamen nog steeds een pak erfbelasting besparen. Zelfs wie zich op zijn sterfbed laat bijstaan door een fiscalist kan nog heel veel uit de brand slepen.