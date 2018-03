Opnieuw bloedige zondag in Congo

Zeker twee mensen zijn gedood en tientallen anderen gewond geraakt door de ordediensten. Dat is de balans van de derde betoging van katholieke en evangelische kerkgangers tegen de Congolese president Kabila. De VN-missie MONUSCO, heeft het ook over een honderdtal arrestaties. De politie had eerder gezegd dat er geen doden waren gevallen.

In Kinshasa werd de 36-jarige burgeractivist en universiteitsassistent Jossy Mukendi (zie foto) van de protestbeweging Collectif 2016. Hij werd doodgeschoten terwijl hij de deuren van een kerk wilde sluiten toen de politie eraan kwam.