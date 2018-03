Opnieuw woning met rieten dak vernield door brand in Kalmthout

De bewoners waren thuis. Pas toen de elektriciteit uitviel, merkten ze de dakbrand op. Het dak van de villa bestaat uit riet. Dat heeft de bedoeling om water tegen te houden. Daarom was het voor de brandweer moeilijk om de brand weer onder controle te krijgen.

De volledige dakverdieping is vernield. De brandweer trachtte de gelijkvloerse verdieping te vrijwaren van brandschade. De woning is onbewoonbaar. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond.

Afgelopen donderdag brandde in Kalmthout nog een grote boerderij met een rieten dak uit. "Twee zware woningbranden met een rieten dak in amper een week tijd is toeval", zegt de brandweercommandant.