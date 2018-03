Peeters: "Eerste aanmaning voor betaling factuur moet gratis zijn"

"We hebben al een goed voorbeeld. In de telecomsector is vanaf 1 juli 2018 de eerste aanmaning gratis. Ik vind dat ook in de watersector dit voorbeeld kan en moet gevolgd worden. Ik zal daar met de betrokkenen en de bevoegde ministers verder overleg over plegen om dat ook voor de waterfactuur mogelijk te maken", aldus Peeters.