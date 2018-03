Poetin wil dagelijks staakt-het-vuren in Syrisch rebellengebied Oost-Ghouta

De Syrische enclave Oost-Ghouta, laatste bolwerk van rebellen vlak bij de Syrische hoofdstad Damascus, wordt nu opnieuw al wekenlang hevig gebombardeerd door het Syrische leger. Dat krijgt steun van de Russen. Bij de bombardementen stierven de voorbije week alleen al meer dan 500 burgers.

De Verenigde Naties legden vorige zaterdag een staakt-het-vuren op, maar dat wordt niet nageleefd. Nu heeft de Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, het nieuws van de "humanitaire pauzes" verspreid via een Russisch persagentschap. In een communiqué zegt Shoigu de details over de humanitaire corridor snel te zullen vrijgeven.