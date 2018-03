Mark Rutte: "Nederland zal koningin van de televisie ontzettend missen"

Met het overlijden van Mies Bouwman is de "Koningin van de Nederlandse televisie overleden", aldus premier Mark Rutte. "Geliefd vanwege haar warme persoonlijkheid maar tot het einde scherpzinnig als altijd. Nederland zal haar ontzettend missen."

Presentator Martijn Krabbé is vol lof op Twitter: "Allerliefste geweldige Mies. Je was een groot voorbeeld. Maar voor mij vooral zo lief en altijd met zoveel interesse. En je zag alles! Ik zal je vreselijk missen."

Zo reageert presentator Henk Westbroek met "de troost voor haar nabestaanden is wellicht dat ze de beste Nederlandse presentatrice ooit was. en nog bijzonder aardig ook".

Ook zanger Rob de Nijs is geschrokken: "Hoor net dat die lieve Mies Bouwman is overleden. Wat een schok! "

"Rust zacht mevrouw Mies Bouwman. Een groot verlies. En nog veel meer herinneringen", zegt scenarioschrijver Frank Houtappels.

Voor presentator Cornald Maas was Mies Bouwman sinds zijn kinderjaren "zijn tv-heldin". Hij noemt haar "autonoom, geestig, volstrekt zichzelf - ook in tijden dat dat (nog) niet vanzelfsprekend was. Tot op het laatst betrokken bij televisie". Maas prijst zichzelf gelukkig dat hij haar meer dan eens ontmoette.