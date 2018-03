Het sneeuwt... industriële sneeuw in Limburg en Vlaams-Brabant

"Het gaat in hoofdzaak om sneeuw die zich onverwacht boven de industriële bekkens in West-Duitsland heeft gevormd", legt David Dehenauw, weerman bij het KMI, uit aan VRT NWS. "Die sneeuw was vanochtend niet op de weerkaarten te zien, nu zien we die wel op de radar, onder meer in het zuiden van Limburg. Hij gaat nu richting Wallonië, dus Vlaanderen zou daar eigenlijk minder mee te maken moeten krijgen."

Waar komt die "industriële sneeuw" plots vandaan? "Het resultaat van zeer kleinschalige processen waarbij zich sneeuw kristalliseert uit vochtige lucht, afkomstig uit industriebekkens", zegt Dehenauw. Op windstille winterse dagen, en bij een toestand van inversie (waarbij een warme luchtlaag zich bovenop een koude luchtlaag zet), kan er mist blijven hangen. In industriegebieden zet die mist zich vast op condens van stoomcentrales en andere fabrieken. Ze vormen vrieskernen, er ontstaan sneeuwkristallen, en dat kan op zijn beurt tot sneeuwval leiden, "een laagje van enkele centimeters".



