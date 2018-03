Syrische leger blijft Oost-Ghouta bombarderen: alweer zeker 31 burgerdoden

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten hebben gevechtsvliegtuigen van het Syrische leger na middernacht de stad Douma gebombardeerd op verschillende plaatsen. Ook in de stad Harasta vielen doden na bombardementen. In beide steden samen zouden 17 mensen omgekomen zijn, onder wie 4 kinderen en één vrouw. Daarnaast vielen ook elders in Oost-Ghouta vandaag nog eens 14 doden, onder wie 4 kinderen en drie vrouwen. Dat doet de globale dodentol van de voorbije negen dagen in het gebied stijgen naar 556 doden, onder wie 136 kinderen en 80 vrouwen.

Multi-interpreteerbaar staakt-het-vuren

Het bestand van zaterdag om de wapens te doen zwijgen wordt dus niet nageleefd. Professor Geopolitiek David Criekemans (Universiteit Antwerpen) legde in het Radio 1-programma "De Ochtend" uit dat er tijdens de onderhandelingen geen akkoord werd bereikt over wanneer dat bestand nu precies moet ingaan. "Door die onduidelijkheid kan Rusland tijd kopen voor president Assad om Oost-Ghouta weer onder controle te krijgen."

Maar prof. Criekemans noemt ook een tweede probleem. In de resolutie staat dat de strijd tegen IS, Al Qaeda, Al-Nusra door zal gaan, maar ook tegen andere individuën en tegen andere terroristische groeperingen. "In Oost-Ghouta zit onder andere de islamistische rebellengroep Jaich al-Islam, die van Assad af willen om de sharia in te voeren. De groepering bestaat uit 10.000 tot 15.000 mensen die zich in Oost-Ghouta verspreid hebben onder de burgerbevolking, onder andere in de buurt van ziekenhuizen. We moeten ons dus afvragen of deze resolutie wel uitvoerbaar is op het terrein."