SP.A: "Kleuterleider is volgens de huidige regeling geen zwaar beroep. Dat kan toch niet?"

Morgen staakt de socialistische vakbond ACOD omdat ze geen vertrouwen meer heeft in de onderhandelingen voor de pensioenhervorming. De SP.A steunt de vakbond hierin. "We hebben al gezien dat die onderhandelingen tot niets leiden", zegt Kamerlid Karin Temmerman (SP.A) in "Terzake". Hendrik Bogaert (CD&V) nuanceert: "Andere vakbonden staken niet mee, dat zegt ook iets."