Rolling Stones kondigen nieuwe Europese tournee aan

Fans van The Rolling Stones moeten komende zomer in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië en Polen zijn. Die landen doet de Britse band aan in het kader van een nieuwe Europese tournee onder de noemer "No filter" .

Van 17 mei tot en met 8 juli staan Mick Jagger en co op podia in Dublin, Londen, Manchester, Edinburgh, Cardiff, Twickenham, Berlijn, Marseille, Stuttgart, Praag en Warschau. Trouwe fans kunnen morgen al tickets kopen voor de concerten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen. Het is niet duidelijk wanneer dit kan voor de concerten in Ierland, Frankrijk en Tsjechië.

Ook vorig najaar trokken The Rolling Stones met "No filter" op tournee in Europa. Toen reisde de band naar 9 verschillende landen waaronder Nederland. Net als toen valt België ook nu uit de boot.