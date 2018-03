Vlamingen stellen vragen aan Europa: Catalonië verhit de gemoederen

Europees commissaris Frans Timmermans heeft er al meer dan dertig burgerkabinetten opzitten. "Ik trek heel Europa rond", zegt hij. "In elk land zie je dat burgers van andere zaken wakker liggen. Maar thema's als migratie en de Brexit komen overal terug."

In Vlaanderen is er echter nog een ander Europees thema dat veel mensen wakker houdt: Catalonië. "Spanje is een werkende rechtstaat", antwoordde Timmermans toen hij daar een vraag over kreeg. "Je kan het niet eens zijn met de wetten daar, maar je kan ze niet overtreden."

Dat is wel gebeurd toen Catalonië een onafhankelijkheidsreferendum organiseerde. "Dat heeft Europa ook veroordeeld", aldus Timmermans. "Maar Catalanen die onafhankelijkheid willen hebben niet het recht om de wet te overtreden."

Vlaams minister-president Geert Bourgeois kon zich daar niet in vinden. "Als je ziet dat er politici in de gevangenis zitten, dat er politici in ballingschap in het buitenland leven. Omdat ze schuldig zouden zijn aan het middeleeuws begrip "rebellie", dan denk ik dat er toch grote problemen zijn", aldus Bourgeois.

Andere onderwerpen die tijdens het burgerdebat in Leuven aan bod kwamen zijn de toestand van de rechtstaat in Polen, de positie van N-VA tegenover Europa of Europa nog moet groeien, bijvoorbeeld met de Balkanstaten.