Tommelein verlengt periode waarin elektriciteit en aardgas niet afgesloten mogen worden

Tijdens de winter mag de toevoer van elektriciteit en gas niet worden afgesloten van 1 december tot 1 maart. Dat is zo bepaald in het Energiebesluit. De distributienetbeheerders mogen klanten in deze periode niet afsluiten van elektriciteit of aardgas, behalve dan in uitzonderlijke gevallen (veiligheid, fraude, leegstand).



Door de aanhoudende koude en op basis van de weersverwachtingen heeft Vlaams Energieminister Bart Tommelein nu beslist die periode te verlengen tot eind maart. "We willen voorkomen dat mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, ook letterlijk in de kou komen te zitten", zegt de Open VLD-minister.