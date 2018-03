U hebt nog een paar dagen om goedkopere postzegels te kopen

De nieuwe prijzen op een rijtje:



In België

- Bij aankoop van 10 zegels of meer zal de prijs van een postzegel voor een “genormaliseerde zending binnen België” 0,84 euro bedragen. Vandaag is dat 0,74 euro.

- Voor diezelfde postzegel per stuk betaalt u vanaf 1 maart 0,87 euro tegenover 0,79 euro nu.



In Europa

De prijs voor een "genormaliseerde zending binnen Europa" verhoogt naar 1,30 euro bij een minimumaankoop van 5 zegels en naar 1,36 euro als u de postzegels per stuk koopt.



Buiten Europa

Voor zendingen buiten Europa gaat het tarief vanaf 5 postzegels 1,52 euro bedragen. Per stuk is dat 1,58 euro.