Vandaag is het 25 jaar geleden dat een zware autobom ontploft onder de noordelijke toren van het World Trade Center in New York. 8 jaar voor 9/11 kost de aanslag 6 mensen het leven. Meer dan 1.000 anderen raken gewond. 6 mensen worden later veroordeeld voor hun betrokkenheid. "Het Journaal" brengt het nieuws die dag zo.