Uitzendarbeid binnenkort ook mogelijk bij de Vlaamse overheid

In tegenstelling tot de rest van Europa (behalve in Griekenland) is interimarbeid bij de overheid in ons land niet toegelaten. Daar komt nu dus verandering in. Vlaanderen is de eerste regio in België waar interimarbeid straks toegelaten wordt.



Dat komt door de zesde staatshervorming. Door die hervorming werd uitzendarbeid een regionale bevoegdheid. Vlaanderen wachtte niet lang om werk te maken van interimarbeid in de publieke sector. De Vlaamse regering is rond met de materie. Het parlement moet wel nog zijn goedkeuring geven, maar dat zou een formaliteit moeten zijn.