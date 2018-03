Chemische wapens ingezet bij bombardement in Oost-Ghouta?

Buitenland Nieuwe bombardementen op Oost-Goutha ondanks VN-resolutie: "Situatie is onmenselijk"

Ondanks een staakt-het-vuren dat zaterdag werd overeen­gekomen, is het regimeoffensief in de rebellenenclave Oost-Ghouta, vlak bij de Syrische hoofdstad Damascus, nog steeds aan de gang. Gisteren zijn opnieuw bombardementen uitgevoerd op het gebied.



"Na een raketaanval vanuit een vliegtuig zijn er 14 gevallen van verstikking gerapporteerd in de regio van Chifouniyé. Eén kind is overleden, één vrouw verkeert in kritieke toestand", zegt de directeur van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, Rami Abdel Rahmane, een ngo die aanleunt bij de oppositie.

Een dokter die de patiënten heeft verzorgd, sprak bij het Franse persagentschap AFP van "verdenkingen van het gebruik van chemische wapens, wellicht een aanval met chloorgas". "Een van de patiënten van drie jaar kwam om door verstikking", zei hij. "De meeste patiënten hebben een chloorgeur op hun kleding en huid. Velen hebben moeite om te ademen, hun ogen en huid zijn geïrriteerd."

Het Syrische regime, dat al meermaals het gebruik van chemische wapens ontkende, werd de voorbije weken met de vinger gewezen voor vermoedelijke aanvallen met dit gas. Toch zijn er tot nu geen vaststaande bewijzen van het gebruik daarvan.