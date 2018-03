Vier doden na explosie in Leicester

Rond 20 uur deed zich een ontploffing voor in een winkelpand in Leicester, gevolgd door een zware brand. Afgelopen nacht verklaarde politie dat zes mensen naar het ziekenhuis gebracht waren, van wie twee in kritieke toestand verkeerden.

Volgens een nieuwe balans vanmorgen zijn vier mensen om het leven gekomen, in het ziekenhuis worden nog vier mensen verzorgd, zegt hoofdcommissaris Shane O' Neill van de politie van Leicester. Er is nog altijd een zoekoperatie aan de gang naar slachtoffers die eventueel onder het puin liggen.



De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Gisteren luidde het bij de politie dat ze voorlopig niet uitgaan van een terreurdaad.