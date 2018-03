SP.A: "Watermaatschappijen verdienen miljoenen aan betalingsherinneringen"

In Knokke is de eerste brief gratis, in Limburg betaal je na het verlopen van de betalingstermijn van 15 dagen al onmiddellijk 7,5 euro en loopt dit al snel op naar 15 euro, concludeert Rob Beenders (SP.A) uit het antwoord van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) op een schriftelijke vraag. "Het kan niet zijn dat je woonplaats bepaalt hoeveel je moet betalen", vindt Beenders. "Dat facturen betaald moeten worden staat buiten kijf, maar dat watermaatschappijen op het bedrag van de factuur nog eens extra grove winst maken is ongehoord, zeker voor een basisbehoefte als water", vindt hij. Uit een raming blijkt dat De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, op die manier vorig jaar meer dan 4 miljoen euro heeft verdiend. Alle maatschappijen samen stuurden 1.148.194 herinneringsbrieven.

Uniforme regels

SP.A wil dat er uniforme regels worden ingevoerd voor alle drinkwater­maatschappijen. De betalingstermijn wordt in het voorstel verlengd van 15 tot 30 dagen. De eerste herinnering moet gratis zijn en vanaf de tweede zou je 2,5 euro betalen. "Ik denk dat de meeste mensen hun factuur spontaan betalen, maar 15 kalenderdagen is wel heel erg kort", zegt Beenders. "Als je bijvoorbeeld met vakantie bent of in het ziekenhuis ligt, of je hebt de gewoonte om al je facturen samen op het einde van de maand te betalen, dan word je al meteen gestraft. Dat kan niet de bedoeling zijn. Geef de mensen zoals het met andere facturen het geval is, 30 dagen tijd om te betalen."

Watermaatschappijen verdedigen zich

De koepelorganisatie van Vlaamse watermaatschappijen Aquaflanders verdedigt de korte betalingstermijn die consumenten van hun watermaatschappij krijgen. "Die korte termijn is bedoeld om te voorkomen dat mensen schulden opbouwen", zegt directeur Carl Heyrman. "Daarom sturen ze ook meteen een herinneringsbrief. Dat er kosten worden aangerekend is logisch, want zo'n herinneringsbrief opsturen kost geld. De kosten worden trouwens ook niet volledig aangerekend. De consument betaalt maar een fractie."