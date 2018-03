Bergbeklimmer keert terug van "zelfmoordmissie" op K2

Denis Urubko verliet zaterdag het basiskamp op de grens tussen Pakistan en China. Hij had ruzie gekregen met de andere expeditieleden over de vooruitgang die het team maakte, en besloot daarna de beklimming solo verder te zetten.

Zonder radio

Intussen is er weer contact gelegd met Urubko. Door het slechte weer heeft hij zijn poging niet tot een goed einde kunnen brengen. Hij is op dit moment aan het terugkeren richting het basiskamp, waar de rest van het team hem opwacht. Hij wordt daar ten laatste morgenochtend verwacht.

Urubko is een zeer ervaren klimmer die eind januari nog in het nieuws kwam, nadat hij had deelgenomen aan een spectaculaire nachtelijke redding van de Franse bergbeklimster Elisabeth Revol op de Nanga Parbat in Pakistan, een berg van ruim 8.100 meter.