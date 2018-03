Vrije schoolkeuze of niet? Zo werkt het inschrijvingssysteem

Wat zijn de basisprincipes?

Elk kind heeft in principe recht op inschrijving in de basisschool gekozen door zijn of haar ouders. Maar elke school heeft ook maar een bepaalde capaciteit om leerlingen op te vangen. Inschrijvingen voor het eerste leerjaar van het basisonderwijs beginnen ten vroegste op de eerste schooldag van maart in het schooljaar dat daaraan vooraf gaat. Voor de start van die inschrijvingsperiode moet een schoolbestuur zijn capaciteit bepalen. En zo ontstaan er dus grendels op die vrije inschrijving.

Voorrangsregels

In de omzendbrief voor het basisonderwijs worden bij dat inschrijvingsrecht ook enkele uitgangspunten gedefinieerd. Zo is het de bedoeling in ons onderwijs optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen te realiseren. Uitsluiting, segregatie en discriminatie moeten vermeden worden. En het inschrijvingsrecht moet ook de sociale mix en cohesie bevorderen.

Voor bepaalde groepen van leerlingen zijn er afwijkingen op de chronologie. Broers of zussen van leerlingen die al op de school zitten krijgen voorrang. Ook kinderen van personeelsleden genieten van die voorrangsregeling. En in het Vlaams onderwijs in Brussel geldt dan nog eens een bijkomende voorrang voor een minimaal percentage Nederlandstaligen. De voorrangsperiode duurt minstens twee weken.

Dubbele contingentering, wablieft?

Om die sociale mix en cohesie te realiseren is er een bijkomende voorrangsregel uitgewerkt: het zogenoemde principe van de dubbele contingentering. Het betekent dat er bij de inschrijvingen een opsplitsing wordt gemaakt tussen indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen.

Een kind wordt als indicatorleerling omschreven als ofwel de moeder niet in het bezit is van een diploma of getuigschrift secundair onderwijs, ofwel het gezin in het schooljaar van of voor de inschrijving minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap heeft gekregen. Het is met andere woorden een soort definitie voor kansarmere leerlingen. Een niet-inidicatorleerling is iemand die aan geen van beide voorwaarden voldoet.

Zo creëert een school dus twee contingenten. Als het plafond in het ene contingent bereikt is, krijgen leerlingen in het andere contingent voorrang. Door vooraf een percentage indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen te bepalen, garandeert de school de voorwaarden voor die sociale mix.