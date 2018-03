"Vlaamse gemeenten zetten in op vrijwillige opname daklozen en dat werkt nog steeds goed"

Wegens de vrieskou - met temperaturen tot min tien graden - heeft de burgemeester van Etterbeek beslist om daklozen die opvang weigeren, via een politiebevel administratief aan te houden. De politie brengt hen dan naar een verwarmde zaal van de gemeente waar ze de nacht kunnen doorbrengen.

In Vlaanderen wordt op dit moment nergens gebruik gemaakt van een verordening om daklozen administratief aan te houden. Dat zegt Wim Dries, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). "Vlaamse steden en gemeenten zetten zich heel hard in om ervoor te zorgen dat daklozen opvang hebben," zegt Dries. "Maar vandaag gebeurt dat voornamelijk vrijwillig: men spreekt met mensen en begeleidt hen. Slechts in uitzonderlijke situaties, met zieke mensen en kinderen, gebruikt men alle mogelijk middelen om hen op te vangen. Maar van een administratieve aanhouding hebben we momenteel geen weet in Vlaanderen."

Al benadrukt Dries dat gemeenten zelf moeten beslissen hoe men de daklozenopvang wil aanpakken. "Afgelopen week was er in het nieuws te horen dat er in Brussel meer dan 600 mensen moeilijk overtuigd raken om in de opvang te gaan. Het is dan ook begrijpelijk dat elke burgemeester er op zijn of haar manier probeert voor te zorgen dat die daklozen toch opgevangen worden."

