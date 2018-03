Een strijd zonder einde, wat is er nu juist aan de hand in Syrië?

1. Wie strijdt er weer tegen wie in het Syrische kluwen?

Aan de ene kant heb je het regime van president Assad in Damascus, gesteund door Hezbollah uit Libanon en door Iraanse milities. Zij vechten tegen alle mogelijke rebellengroepen. Ze willen het hele land opnieuw veroveren. Langs de andere kant heb je dan nog de Islamitische rebellen van onder meer het vroegere Al-Nusra gelieerd met Al-Qaeda. Verder heb nog restanten van IS en de klassieke opstandelingen, die al zeven jaar mee in de burgeroorlog tegen Assad zitten. Je hebt ook nog de betrokkenheid van de Koerden, de Turken, de Amerikanen, Israël en nog een tal van andere buitenlandse mogendheden. Het is een onwaarschijnlijk kluwen. Maar wie nu in Oost-Ghouta vecht, is in hoofdzake het leger van Assad die buitenwijken in een wurggreep houdt en al wekenlang bombardementen uitvoert tegen onder meer rebellengroepen die zich verschuilen in Oost-Goutha.

2. Wat is de impact van de unanieme VN-resolutie?

Vorig weekend is er een absolute resolutie gestemd in de VN-Veiligheidsraad. Dat is heel bijzonder, want tot nu toe heeft Rusland verschillende resoluties over Syrië tegengehouden. Die resolutie zegt dat er nu een staakt-het-vuren moet komen voor dertig dagen. Alleen zijn er een paar achterpoortjes. Enerzijds is er geen datum opgeplakt van wanneer de resolutie moet ingaan. Men kan het dus uitstellen tot wanneer het de oorlogvoerende partij goed uitkomt. Anderzijds heeft men afgesproken dat men mag blijven vechten tegen terroristen. Als je nu weet dat een aantal van de milities die zich in Oost-Ghouta verschuilen ook gelieerd zijn met fracties van Al-Qaeda of jihadisten, dan geeft dit een excuus aan het regeringsleger van Assad om te blijven strijden. Zo blijft de resolutie dode letter.

3. Wat zijn de gevolgen van mogelijk gebruik van chloorgas?

Er zijn opnieuw geruchten dat er chloorgas is gebruikt in Syrië, nu in Oost-Goutha. Dat zijn beschuldigingen die al tientallen keren gebruikt zijn in de burgeroorlog in Syrië. Vaak wijst men met de vinger naar het regeringsleger van Assad. Dokters verklaarden dat er mensen zijn opgenomen met verstikkingsverschijnselen. Er is zelfs al een kind aan gestorven. Het regime an Assad beweert nu al dat de rebellen dit zouden willen gebruiken als excuus of het eventueel zelf verzonnen hebben om een internationaal ingrijpen uit te lokken. De vorige keren dat de wereldpolitiek ingreep ging het om saringas, een verboden gifgas. De laatste keer dat saringas gebruikt is, heeft de Amerikaanse president Trump een luchtmachtbasis gebombardeerd. Een andere keer dat saringas gebruikt werd was in Oost-Ghouta, waar toen duizenden mensen gestorven zijn. Toenmalig president Obama heeft toen niet opgetreden, dat was de zogenaamde rode lijn. De vraag is dan of men voor chloorgas, een minder sterk gifgas wel zal optreden. De Franse president Macron heeft wel al dreigende taal gesproken en heeft al getelefoneerd met Russisch president Poetin over de kwestie.

4. Waarom is Oost-Ghouta nu de nieuwste haard van conflict?

