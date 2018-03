Nog even bibberen: kwik blijft de komende dagen ook overdag onder het vriespunt

Het KMI verwacht dat het komende nacht stevig zal vriezen, met minima tussen -5 graden aan zee tot -14 in de Hoge Venen. Morgen komt het kwik overdag nergens boven het vriespunt uit: tussen 0 en -1 aan zee tot -6 graden in Hoog-België. Er staat een matige noordoostenwind, waardoor het nog kouder zal aanvoelen. Er ontstaan in de loop van de dag enkele wolkenvelden, waaruit enkele sneeuwvlokken kunnen vallen.

En ook woensdag mogen we nog een vriesdag verwachten. Het KMI voorspelt koud en zonnig weer, met een ijzige oostenwind. Overdag wordt het niet warmer dan -1 graden (Vlaanderen) tot -5 graden (Hoog-België). Het wordt wel zonnig.

Donderdag blijft het zeer koud met een stevige, schrale oosten- tot zuidoostenwind. 's Ochtends vriest het nog stevig, overdag klimmen de temperaturen tussen -1 en +2 graden. De bewolking neemt langzaam toe, maar het blijft nog droog. Vrijdag zou een regenzone over onze streken trekken, met waarschijnlijk eerst sneeuw of aanvriezende regen, later voornamelijk regen. Het wordt geleidelijk minder koud met maxima tussen 1 en 3 graden.

Vanaf volgend weekend zet de dooi zich overal in. We komen terecht in veel zachtere zeelucht met af en toe regen.