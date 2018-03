Weerverlet: vooral bouwterreinen in Wallonië liggen stil

Er is geen algemene regel voor wat heet “weerverlet”, in de volksmond beter bekend als “vorstverlet”. Elke aannemer kan zelf beslissen of er al dan niet gewerkt wordt. Véronique Vanderbruggen van Confederatie Bouw legt uit: “De aannemer bekijkt of werken gevaarlijk kan zijn voor zijn werknemers, of hij kwaliteitsvol werk kan leveren, of materialen al dan niet gebruikt kunnen worden enz. “

Alles hangt af van de plaats waar gewerkt wordt. “Daarom is het zuiden van het land nu meer getroffen", zegt Vanderbruggen. "Daar woedt de vrieskoude al langer. Er is trouwens niet alleen vorst. Ook hitte, wind, regen en sneeuw kunnen ertoe leiden dat er niet gewerkt wordt. Voor dakwerken bijvoorbeeld is wind belangrijker dan vorst.”

En de werkgever beslist dan wel autonoom of er gewerkt wordt, maar hij moet dat wel melden aan de RVA. De werknemers zijn dan “technisch werkloos” en krijgen een premie zodat ze netto geen loonverlies leiden.