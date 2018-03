Wereldzadenbank bevat 1 miljoen plantenzaden om de mens te redden

Op 26 februari 2008 werden op Spitsbergen, de eilandengroep vlak bij de Noordpool, voor het eerst de deuren geopend van de Wereldzadenbank. In de bunker, die 120 meter diep in een berg zit, liggen sindsdien de zaden opgeslagen van alle belangrijkste plantensoorten die we als mens nodig hebben om te overleven. Dankzij de Wereldzadenbank, ook wel de “ark van Noah” genoemd, kunnen alle belangrijke voedselgewassen overleven bij bijvoorbeeld kern- of natuurrampen.

Twee keer per jaar worden de deuren geopend om nieuwe zaden binnen te brengen. Vandaag, op de tiende verjaardag van de zaadbank zouden er volgens BBC nog eens 70.000 zaden worden toegevoegd. Dat brengt het totaal op meer dan 1 miljoen.

Bij de nieuwe landing zitten zaden van unieke rijst-, tarwe- en maïssoorten. Ook de zaden van zwartoogbonen en de bambara, een subtropische plant uit Afrika, zijn toegevoegd. Deze twee planten kunnen goed overleven bij warme temperaturen en extreme droogte.

Wereldzadenbank binnenin

10 miljoen euro voor renovatie

De Wereldzadenbank kwam vorig jaar nog in het nieuws toen bleek dat een deel was ondergelopen door smeltwater. De abnormaal warme temperaturen hadden er toen voor gezorgd dat het Noordpoolijs sneller was beginnen te smelten. Er raakten geen zaden beschadigd.

Nochtans werd Spitsbergen uitgekozen als ideale locatie, onder meer omwille van de voortdurend bevroren ondergrond. De zaden moeten worden bewaard bij min 18 graden. Spitsbergen ligt ook ver weg van conflictgebieden en er is weinig tot geen risico op aardbevingen.

De Noorse overheid, die eigenaar en geldschieter is van de Wereldzadenbank, maakte bekend dat ze de ingang waterdicht gaat laten maken en de elektrische apparatuur naar een aparte, afgesloten ruimte wil laten verplaatsen. Daarvoor maakt de overheid 10 miljoen euro vrij.

Minder zaden door oorlog in Syrië

Tijdens de oorlog in Syrië is in 2015 voor de eerste, en voorlopig enige keer een deel van de zaden weggehaald uit de bunker. Onderzoekers uit het Midden-Oosten hadden toen zaden opgevraagd bij een zaadbank in de Syrische stad Aleppo. Maar door de oorlog was dat gebouw beschadigd geraakt en moesten de onderzoekers zich richten tot de zaadbank op Spitsbergen. Er zijn toen zo’n 100.000 zaden uit de bunkers gehaald. Vorig jaar werd de zaadbank opnieuw aangevuld met dezelfde zaden.