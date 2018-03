Benen werktuigen gevonden in meer dan 6.000 jaar oud neolithisch graf nabij Dinant

230 beenderresten

"In het collectieve neolithische graf werden zes kinderen en drie volwassenen begraven", zegt Quentin Goffette. "Verspreid in de grot vonden de archeologen voorts 230 beenderresten van een heel verscheiden fauna. Zes daarvan waren bewerkt, en één is gebruikt als een kleine hanger. Het gaat over een tand van een hinde met een kleine doorboring. De sleetsporen rond het gat in de tand wijzen erop dat het kleinood wel degelijk als hanger is gebruikt of als decoratie op de kledij."

De andere werktuigen waren onder meer een naald, gemaakt uit het kuitbeen van een varken of een everzwijn, aangescherpte ribben, vermoedelijk van een rund en een paar werktuigen vervaardigd uit het gewei van een edelhert. Naast de zes benen werktuigen vonden de archeologen nog een schrabber en een geretoucheerde kling (het snijdende deel van een zwaard, red.) uit vuursteen, een paar potscherven en twee parels. (lees voort onder de foto)