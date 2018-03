Willem-Alexander en Máxima poseren in de sneeuw in Lech bij -21 graden

Een jaarlijkse traditie is het: de Nederlandse koninklijke familie die poseert in Lech (Oostenrijk) tijdens hun skivakantie. Al was het dit jaar een tikkeltje meer bibberen voor koning Willem-Alexander, zijn gezin én de pers bij -21 graden in de sneeuw. Willem-Alexander was opnieuw zijn spontane zelve en had liever de camera's gericht op zijn vier vrouwen.