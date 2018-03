Winterprik goed nieuws voor fruitteelt in Waasland

Fruittelers in het Waasland zijn niet rouwig om de voorspelde vrieskou. "Het is net het ideale scenario voor ons", zegt fruitteler en ondervoorzitter van de fruitveiling Patrick Thoen uit Beveren-Waas.

"De groei van de appel- en perenbomen vertraagt door de vrieskou terwijl de wilde winter die tot nu toe net versneld had. Door de nieuwe winterprik wordt die versnelling ongedaan gemaakt en stevenen we af op een normaal fruitseizoen dat half april begint. Dat is toch alweer meer dan vijf jaar geleden", klinkt het.

De vrieskou is ook langzaam gestart met eerst enkel nachtvorst en later ook temperaturen onder nul overdag. "Dat is perfect voor fruitbomen. De knoppen zijn niet bedreigd en de snoeiwerken kunnen gewoon doorgaan", zegt Thoen. Voor mensen die zelf fruitbomen hebben heeft de teler maar één advies: "Blijf eraf, de natuur doet de rest."