Brand vernielt woning in Oekene

De bewoners waren rond 18.40 uur in de keuken aan het eten toen de elektriciteit plots uitviel en ze iets hoorden knetteren. Toen ze gingen kijken in de woonkamer, zagen ze vlammen uit de elektriciteitskast die al aan het plafond raakten. De man, zijn echtgenote en de 20-jarige zoon konden vluchten, niemand raakte gewond. Ze slaagden er ook in hun twee keeshondjes en hun papegaai mee te nemen.

Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al door het dak van de woning. Ze hadden het vuur snel onder controle, maar konden niet verhinderen dat de woonkamer en een slaapkamer grote schade opliepen. De bewoners kunnen voorlopig bij familie terecht. Niemand raakte gewond tijdens de brand.