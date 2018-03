ACOD staakt: zo raakt u vandaag op het werk

Tegen 2030 stijgt de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Wie een zwaar beroep heeft, mag vroeger stoppen. Maar wie in die categorie valt, is nog altijd niet duidelijk en dat leidt tot ergernis bij de ACOD. Met een staking bij de overheidsdiensten en -bedrijven wil de socialistische bond druk op de ketel zetten om een concrete lijst met zware beroepen op te stellen. De liberale en christelijke vakbonden staken niet mee. Wie op zijn werk wil geraken, moet dus rekening houden met hinder onderweg. We hebben voor u de beschikbare informatie en tips gebundeld.

Lukt het met trein, tram, bus of metro?

Bij de NMBS verwachten ze vanaf 22 uur maandagavond tot 22 uur dinsdagavond zwaar verstoord treinverkeer. Hou daar rekening mee voor u naar het station vertrekt en check tijdig de toestand van het treinverkeer via de NMBS-website, -app of via de sociale mediakanalen (Twitter, Facebook).

⚠️ Intersectorale staking ⚠️: vanaf 26/02 (22 uur) tot de laatste trein op 27/02 is er risico op zwaar verstoord treinverkeer. Meer weten: https://t.co/MDtYkw8KKl #NMBS — NMBS (@NMBS) February 23, 2018

Bij De Lijn wordt er voorlopig "beperkte hinder" verwacht. Enkel in Antwerpen en Gent, waar de ACOD heel sterk staat, moet u zeker rekening houden met hinder en langere wachttijden. De Lijn schat momenteel dat daar maar 1 op de 2 bussen zal rijden. "We raden niet expliciet aan om een alternatief te zoeken, want over het algemeen zou de hinder moeten meevallen", legt woordvoerster Astrid Hulhoven uit. "Maar het is zeker goed om voordien te kijken op onze website of op sociale media (Twitter, Facebook) hoe het met uw bus- of tramlijn gesteld is."

De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB raadt dan wel weer aan om alternatieven te zoeken, want daar wordt zware hinder verwacht. Vanaf 6 uur zal het bedrijf zijn reizigers informeren via sociale media (Twitter, Facebook), de website en een centraal telefoonnummer (070 23 2000).

🔴 Grève nationale le 27/2 : le réseau de la STIB risque d’être fortement perturbé

Infos en live mardi dès 6h #STIB

🔴 Nationale staking 27/2: het MIVB-net zal sterke hinder ondervinden. We houden je dinsdag vanaf 6u op de hoogte #MIVB — STIB-MIVB (@STIBMIVB) February 23, 2018

Met de auto dan maar?

Over het verkeer is het moeilijk voorspellingen te doen, legt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman uit. "In het verleden hebben we het ook al meegemaakt dat er door zo'n staking net minder werknemers onderweg zijn, waardoor de verkeersdrukte iets lager is." Mocht de staking zich ook laten voelen in de havens, dan zou het kunnen dat er wat minder in- en uitgaand vrachtverkeer is. "Anderzijds: als er blokkades worden opgezet in de havens, mag je daar wel grote hinder verwachten." (Lees verder onder de foto)

BELGA/ ERIC LALMAND

Beeckman verwacht, als gevolg van de hinder bij het openbaar vervoer, wel wat meer vroege verkeersdrukte. Maar de grootste verkeershinder zal voor de grote steden zijn: in Antwerpen en Gent zullen er door de beperkte bediening op bus- en tramlijnen meer auto's rondrijden, met files tot gevolg. En vooral in Brussel wordt het onaangenaam druk op de weg, want mensen zullen er amper kunnen rekenen op trein, metro of bus.

Wie zelf geen wagen heeft en problemen ondervindt bij het openbaar vervoer, kan ook een beroep doen op een commercieel systeem van autodelen (zoals de Cambio's, ZipCars of Zen Cars van deze wereld). Wel opletten: op stakingsdagen is de vraag daar vaak groter dan het aanbod. U kunt ook eens gaan kijken op autodeelapps, zoals CarAmigo, Tapazz of Drivy. Carpoolen is ook altijd een goede optie. Spreek af met uw collega's of zoek een goede carpoolpartner via carpool.be. Met ridesharingapps BlaBlaCar of Karzoo kunt u dan weer de kosten van een autorit delen. Volg de toestand van het verkeer via onze berichtgeving, de website van het Vlaams verkeerscentrum of Touring Mobilis. Of gebruik een navigatieapp als Waze om de vlotste weg langs de files te vinden. (Lees verder onder de foto)

Of gewoon fietsen?