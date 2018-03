Minister Bacquelaine: "Dit is een politieke staking"

"Vakbond op drift"

Volgens Bacquelaine staat de socialistische bond helemaal geïsoleerd met haar actie en is de bond ook "op drift". "Want hoe verklaar je anders dat een vakbond actie voert tegen de toekenning van nieuwe rechten, want daarover gaat het in dit dossier". Bacquelaine verwijst hier naar het feit dat er tot nu toe alleen speciale pensioenregimes bestonden voor mensen in overheidsdienst (militairen, politiemensen, magistraten, leerkrachten...) terwijl er straks onderhandeld wordt over de definitie van zware beroepen voor alle soorten werk, ook in de privé.