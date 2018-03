"Ik had beledigingen van kijkers verwacht, maar het deerde hen duidelijk niet"

Rudd op lifestylewebsite Glamour: "In het begin was ik erg nerveus. Ik zei het vooraf dan ook aan hen die ik moest interviewen. Zij deden dan alsof ze het niet gemerkt hadden. Meer werd er daarna niet meer over gezegd."

Rudd kreeg het idee om zonder schmink op het scherm te komen, nadat ze een studie gelezen had waaruit bleek dat het voorkomen van vrouwen bepalend was voor de capaciteiten die men hen toeschreef.

"Ik had eigenlijk een aantal beledigingen van kijkers verwacht. Omdat ik dacht dat dat een logische reactie zou zijn. Zo van: "Je doet je werk goed, maar je ziet er zo moe uit." Maar ik had het helemaal verkeerd voor. Het interesseerde hen duidelijk niet. Ja, één vrouw had het opgemerkt en stuurde me een berichtje via Facebook. Ze gaf me zowaar een compliment."

"Dus, ofwel heeft men het niet opgemerkt, ofwel heeft men het wel gezien maar heeft men er geen punt van gemaakt. Wat mij doet besluiten dat er toch veel goeds in de mensen zit."

"Ik hoop dat deze ervaringen voor jonge vrouwen die in de media willen stappen of erin bezig zijn, aanduiden dat je er niet iedere keer opnieuw piekfijn moet uitzien. Dat er wat druk van onze schouders mag afvallen op dat vlak. Het verhaal dat je brengt, is belangrijk. Niet de manier waarop je er uitziet. Al besef ik dat er nog een lange weg te gaan is."