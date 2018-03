"Tientallen doden" bij krachtige aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea

De aardbeving trof de niet erg dichtbevolkte provincies Hela en Southern Highlands, zowat 560 kilometer ten noordwesten van Port Moresby, en sneed het transport en de communicatieverbindingen af.

In Mendi, de hoofdplaats van de Southern Highlands, vielen minstens 13 dodelijke slachtoffers. 18 slachtoffers werden geteld in de regio's Kutubu en Bosave, aldus de Post Courier, die een provinciale verantwoordelijke citeert. Er zouden ook meer dan 300 gewonden zijn. Volgens een priester die geciteerd wordt in de Papua New Guinea Today zijn er ook 4 kinderen onder de doden. Een vijfde kind zou nog steeds samen met zijn ouders onder het puin liggen.

Geen enkele balans is al officieel. Een provinciebestuurder heeft het bij het persbureau AP over een "ontwrichtende situatie", meldt de NOS. Hij zegt niet eerder zo'n grote ramp te hebben meegemaakt. De stroom is uitgevallen, door aardverschuivingen en zinkgaten zijn veel wegen afgesloten, het vliegverkeer is ontregeld, het internet en telefoonverkeer ligt plat. Het provinciebestuur communiceert met het rampgebied via satelliettelefoons.

Er zijn al meerdere naschokken geweest, volgens de overheid kunnen er nog volgen. Aardbevingen komen frequent voor in Papoea-Nieuw-Guinea, gelegen in de "Ring of fire". Dat is een gebied rondom de Stille Oceaan waar verschillende tektonische aardplaten elkaar raken. Er komen dus veel aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voor.