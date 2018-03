"Vrouwen in Syrië worden seksueel uitgebuit in ruil voor hulp"

In Syrië hebben lokale medewerkers van de VN en andere hulporganisaties, vrouwen seksueel uitgebuit in ruil voor hulp. Drie jaar geleden werd er al gewaarschuwd voor deze vorm van misbruik door hulpverleners, maar uit een nieuw rapport van de VN “Voices from Syria 2018” (pdf) blijkt dat het misbruik nog altijd niet is gestopt.



In het rapport worden verschillende voorbeelden gegeven. Zo zouden vrouwen of meisjes met plaatselijke ambtenaren trouwen en hen “seksuele diensten” verlenen in ruil voor eten. Ook zouden voedselverdelers telefoonnummers van de vrouwen en meisjes vragen, hen liften aanbieden naar huis “om iets in ruil te krijgen”.



"Zerotolerantie ten opzichte van misbruik"

Het misbruik zou zo wijdverspreid zijn dat sommige Syrische vrouwen weigeren om naar de centra voor noodhulp te gaan. Ze zijn bang dat ze hun lichaam gaan moeten aanbieden in ruil voor hulp.



De hulporganisaties gebruiken lokale hulpverleners omdat het de enige manier zou zijn om mensen in deze gevaarlijke regio’s te bereiken. De VN laat weten dat het een zerotolerancebeleid voert ten opzichte van dit soort misbruik en dat het niet op de hoogte was van deze vorm van uitbuiting door lokale partnerorganisaties.

"Drie jaar geleden al gemeld"

"Deze vorm van misbruik werd voor het eerst drie jaar geleden gemeld", zegt Danielle Spencer, adviseur in hulpverlening. Al in maart 2015 kreeg zij lucht van dit soort beschuldigingen, van een groep Syrische vrouwen in een vluchtelingenkamp in Jordanië. "De vrouwen vertelden hoe mannen van lokale raden in gebieden zoals Dara'a en Quneitra hen hulp hadden aangeboden in ruil voor seks." In juni 2015 ondervroeg het International Rescue Committee (IRC) 190 vrouwen en meisjes in Dara'a en Quneitra. Het rapport suggereerde dat ongeveer 40 procent van de vrouwen zei dat ze slachtoffer waren geworden van seksueel geweld toen ze toegang kregen tot hulp.

Een woordvoerder van het IRC zei destijds: "Het rapport toont aan dat seksueel geweld een wijdverspreid probleem was. Onder andere wanneer vrouwen toegang zochten tot verschillende soorten diensten in Zuid-Syrië, zoals de verstrekking van humanitaire hulp." Na dit onderzoek hebben een aantal hulporganisaties hun procedures aangescherpt. Het IRC zei ook aanpassingen te hebben doorgevoerd. "We hebben nieuwe programma's en systemen gelanceerd om vrouwen en meisjes in Zuid-Syrië beter te beschermen.”

