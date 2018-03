"Werknemers ontslaan is bijna nergens zo duur als in België"

Hoeveel het kost voor een werkgever om iemand te ontslaan, hangt af van verschillende factoren. Deloitte nam een aantal scenario's en vergeleek die in 45 verschillende landen. Daaruit blijkt dat ons land erg hoog in de lijst staat. Bij ontslagen vanwege indviduele of economische redenen, is het enkel in Italië duurder dan in België voor de werkgever.

Individuele redenen kunnen het gedrag of de vaardigheden van de werknemer zijn, bij economische redenen gaat het bijvoorbeeld om een bedrijf dat herstructureert. Bij ontslagen zonder individuele of economische redenen -kortom: als er geen duidelijk gemotiveerde reden is- staat ons land op de achtste plaats. Opnieuw Italië en Zweden staan daar bovenaan.