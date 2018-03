130 Franse prominenten willen 1 miljoen euro inzamelen voor slachtoffers seksueel misbruik

De ongeveer 130 prominenten zijn bijna hoofdzakelijk vrouwen uit de culturele wereld. "Zij zeggen dat het tijd is om die slachtoffers te helpen en dat er iets gedaan moet worden in plaats van er alleen maar over te praten", zegt correspondent Frank Renout.

Een van de bekendste prominenten is Julie Gayet, de partner van de voormalige Franse president François Hollande. Daarnaast zetten ook onder anderen zangeres en actrice Vanessa Paradis en de Frans-Belgische zangeres Viktor Lazlo hun schouders onder de geldinzameling.

Hoe ze het geld precies willen inzamelen, is nog niet bekend. Het bedrag zal uiteindelijk overgemaakt worden aan hulporganisaties die zich inzetten voor slachtoffers van seksueel geweld in Frankrijk. "Die hulporganisaties zijn nu zo overbelast dat ze het werk niet meer aankunnen", zegt Renout, "dat is onbestaanbaar, zeggen die prominenten en daarom moeten ze geholpen worden".