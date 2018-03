50 Cent blijkt dan toch geen bitcoinmiljonair: "Het was goed voor mijn imago"

In 2014 liet 50 Cent zich voor zijn album "Animal ambition" voor een deel in de virtuele munt betalen, zo schreef de showbizzwebsite. Die inkomsten was hij klaarblijkelijk vergeten, ook al moest hij in 2015 het faillissement aanvragen .

Documenten met betrekking tot zijn aanslepende faillissement die The Blast in handen kreeg, halen het verhaal nu onderuit. Hij schrijft dat hij geen bitcoins heeft en dat hij die ook nooit had. In 2014 aanvaardde hij wel bitcoins als betaling voor "Animal ambition", maar die waren al in Amerikaanse dollar omgezet vooraleer het geld hem bereikte.

Waarom bevestigde hij het bericht dan op Instagram? Omdat het zijn imago goed uitkwam, schrijft hij. "Zolang een verhaal in de pers mijn imago of mijn merk geen onherstelbare schade toebrengt, voel ik over het algemeen niet de nood om het in het openbaar te ontkennen. Dit is zeker het geval wanneer een verhaal mijn imago of mijn merk ten goede komt, zelfs al is het verhaal op een verkeerde interpretatie van de feiten berust of ronduit vals is."