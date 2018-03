“Ik hoorde gillen en zag plots een vrachtwagen vlak voor onze bus"

De vrouw die de beelden maakte, zat samen met 50 andere reizigers op de Greyhound bus tussen de steden Hope en Meritt toen de autobus op een voorligger, een vrachtwagen, inreed. Daarna botsten nog twee voertuigen achteraan op de bus. Inzittenden begonnen te gillen en te roepen: “Zet jullie schrap!”.

Drie brandweerteams en vier reddingsploegen kwamen ter plaatse met 22 ziekenwagens, en werkten urenlang om iedereen te bevrijden. 29 gewonden moesten naar het ziekenhuis, 136 mensen bleven ongedeerd en werden naar een schooltje gebracht om weer warm te worden.

De snelweg bleef zes uur gesloten in beide richtingen. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Volgens Lacey Shepherd, die het ongeluk vastlegde, was het glad op de weg en is de botsing daaraan te wijten.