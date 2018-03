Advocaat vraagt vrijspraak André Gyselbrecht: "Geef hem niet de stempel van moordenaar"

"De feiten zijn de feiten, maar de mens is de mens. Hij was bezorgd om zijn kleinkinderen, bezorgd om zijn dochter. Ik heb tegen de rechter gezegd: "Trek de gevolgen die u meent te moeten trekken. Wees streng als het moet, en wees mild als het kan." Een goede strafrechter moet kijken naar de mens die gestraft wordt en André Gyselbrecht is een goed mens", benadrukt Johan Platteau.

De advocaten van hoofdverdachte André Gyselbrecht hebben hun pleidooi, dat twee dagen duurde, afgerond. Ze vragen de vrijspraak voor hun cliënt, of toch op zijn minst een milde straf. Het Openbaar Ministerie had eerder al een gevangenisstraf van 30 jaar gevraagd, maar daar zijn de advocaten van Gyselbrecht het niet mee eens.

"Soms verdient iemand niet de stempel van een moordenaar"

Wat vaststaat is dat Gyselbrecht de feiten toegegeven heeft. Platteau laat daar geen twijfel over bestaan: "De opdracht is gegeven. Soms kan het bewust doden van de mens in extreme omstandigheden te rechtvaardigen zijn. Te betreuren, dat zeker, maar te rechtvaardigen." Zelf noemt Platteau het overmacht.

"Soms verdient iemand niet de stempel van een moordenaar, en een daarbij horende jarenlange celstraf. In mijn ogen verdient André Gyselbrecht die niet."