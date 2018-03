Asbestinventaris Hamont-Achel klopt niet

Het was de architect die bezig is met de plannen voor de renovatie van sporthal De Koekoek die asbest op het spoor kwam in het gebouw.

Omdat hij het zekere voor het onzekere wilden nemen, liet hij een staal testen in een lab en er bleek wel degelijk in te zitten. "We hebben nochtans zwart op wit in een rapport staan dat daar geen asbest in zou zitten", zegt schepen van Leefmilieu Guy Joosten (CD&V). "In 2006 heeft een gespecialiseerde firma dat al eens onderzocht."

Het is nu onduidelijk of de asbestinventaris wel klopt. Daarom heeft de stad de firma gevraagd om alle gebouwen opnieuw te testen.

Geen gevaar

De stad benadrukt dat er bij de sporthal de Koekoek geen probleem is met het asbest.

"De vezels zitten vast in beton, dus het is voor de mensen volledig veilig om er te sporten. Alleen tijdens werkzaamheden zouden de vezels kunnen vrijkomen."