Bewaker school Florida: "Dacht dat geweerschoten van buiten de school kwamen"

De man, een veteran officer met een goede staat van dienst die al jaren instond voor de bewaking van de school, heeft via zijn advocaat nu een verklaring laten voorlezen. Hij dacht dat de geweerschoten van buiten de school kwamen en volgde het veiligheidsprotocol die in dat geval geldt. "Het is pertinent onwaar dat mijn cliënt een lafaard was", zegt advocaat Joseph DiRuzzo.

Vorige week raakte bekend dat een gewapende bewaker van de school niet ingreep tijdens de schietpartij. In videobeelden is te zien hoe hij anderhalve minuut aankwam nadat de schutter zijn eerste schot gelost had. Hij bleef 4 minuten buiten staan, de schietpartij zelf duurde zo'n 6 minuten. Het kwam de bewaker op forse kritiek te staan, president Donald Trump noemde hem een lafaard. Hij werd geschorst zonder wedde, intussen heeft hij ontslag genomen.

"Hij wou dat hij de dood van de 17 slachtoffers had kunnen vermijden"

"Laat er geen twijfel over bestaan. Hij wou dat hij de dood van de 17 slachtoffers had kunnen vermijden die dag. Zijn hart gaat uit naar de families van de slachtoffers", luidt het in de verklaring . "Maar de aantijgingen dat hij een lafaard zou zijn en dat hij niet tegemoetkwam aan de standaarden van politiewerk, zijn pertinent onwaar."

In zijn opleiding door de plaatselijke politie was de man geleerd dat hij in het geval van een schutter buiten de school zichzelf in veiligheid moest brengen. Hij waarschuwde de sheriff, wat leidde tot een lockdown van de school, en hielp agenten die aankwamen met het lokaliseren van de schutter.

De bewaker had een melding gekregen van voetzoekers aan de school. Pas toen hij er aankwam, realiseerde hij zich dat hij geweerschoten hoorde. Hij hoorde via zijn radio berichten over een slachtoffer aan het voetbalveld.

Trump: "Ik was zelfs ongewapend de school binnen gelopen"

Kort voor de verklaring had president Donald Trump nog gezegd dat hij zelf wél de school binnen gerend zou zijn, zelfs al was hij niet gewapend. "Je weet het natuurlijk nooit tot het zover is, maar ik geloof echt dat ik binnen gegaan was, ook al had ik geen wapen", zei hij tijdens een bijeenkomst van enkele gouverneurs in het Witte Huis. "Ik denk dat de meeste mensen hier aanwezig dat ook gedaan zouden hebben."

Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, verklaarde nadien dat de president met die uitspraken zijn bereidheid toonde om een leider te zijn. Toen een CNN-journalist haar vroeg of Trump getraind was om met een wapen op te gaan, luidde het: "Ik denk niet dat dat het punt was dat hij wilde maken. Hij zei dat hij een leider zou zijn en een moedige actie zou willen ondernemen."