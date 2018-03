Bram Willems: "Kendrick Lamar is nu op het toppunt van zijn kunnen"

"Kendrick Lamar is zonder twijfel de grootste rapper van zijn generatie", stelt Bram Willems. "Hij is er in 5 jaar tijd in geslaagd om 3 legendarische hiphopalbums te maken. Van in het begin spreekt hij ook een breed publiek aan. Hij wordt omarmd door de blanke indie-lovers, mensen die misschien iets meer van gitaren houden, maar ook door de Afro-Amerikanen. In Amerika is hij een absolute superster. Grote artiesten zoals Taylor Swift en U2 hebben al met hem samengewerkt en daardoor heeft hij nu ook het grote poppubliek mee."