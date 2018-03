Brandstofsector wil tijdelijke uitzondering op rij- en rusttijden chauffeurs

De aankoop van kleinere hoeveelheden heeft te maken met de hoge prijs van de stookolie. “We zien ook vooral speculatieve overwegingen meespelen” , zegt Mattart. “Mensen kopen een kleinere hoeveelheid in de hoop later van een lagere prijs te kunnen profiteren en opnieuw te bestellen.”

De brandstofhandelaars in ons land hebben het druk. Ze krijgen de laatste tijd tot 3 keer meer oproepen dan normaal. “Oorzaak is het aanhoudende winterweer en de tendens om kleinere hoeveelheden te kopen”, zegt Johan Mattart van de Belgische Federatie van Brandstofhandelaars.

Hierdoor raken mensen sneller door hun voorraad stookolie heen. Dat resulteert in een grote vraag bij brandstofhandelaars. Maar door de grote vraag, is er ook een wachttijd. “Het is afhankelijk van regio tot regio”, zegt Mattart. “Maar over het algemeen kan iemand die nu bestelt tegen einde deze week, begin volgende week geholpen worden.”

Enkele dagen wachttijd dus, maar toch laat de sector niet zomaar iemand in de kou staan. “Handelaars geven prioriteit aan mensen die zonder verwarming zitten. Zij kunnen nog de dag zelf geholpen worden”, aldus Mattart.