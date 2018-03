Brandweermannen gaan tot het uiterste om kat te reanimeren

Het leven hangt soms aan een zijden draadje. Dat mocht deze kat ervaren, nadat ze samen met haar baasje gered was uit een brandend appartement in de Russische stad Volgograd. De Russische brandweer die ter plekke geroepen was, kon ternauwernood het huisdier uit de vlammen redden. Het beest, door de rook bevangen, leek dan ook haar laatste adem te gaan uitblazen. Maar dat was buiten de wil van deze brandweermannen gerekend, die het dier koste wat het kost in leven wilden houden.