Brussel dreigt met gerechtelijke stappen tegen federaal minister Bellot over vliegroutes

Minister Fremault heeft een studie laten uitvoeren door de ULB waarin volgens het kabinet van de Brusselse minister "snelle oplossingen" staan om de geluidshinder van de vliegroutes boven de hoofdstad te verminderen. Die studie wordt nu opgestuurd naar minister Bellot.

"Als meneer Bellot niet snel iets doet, een kwestie van weken, zal mevrouw Fremault geen andere keuze hebben dan opnieuw naar de rechter te trekken", zegt de woordvoerder van Fremault. In dat geval loopt de federale regering het risico van een dwangsom van 100.000 euro per week.

In juli vorig jaar kreeg minister Fremault in hetzelfde dossier al deels gelijk van de rechter. Bellot kreeg toen 4 maanden de tijd om het gebruik van de vliegroutes aan te passen, tenzij hij kon aantonen dat aanpassingen niet mogelijk zijn. Binnen het jaar - dus deadline juli 2018 - moet er ook een impactstudie zijn.

Bij het kabinet van Bellot is te horen dat de minister alle opgelegde stappen naleeft. "Men moet ernstig blijven: de vliegroutes kunnen niet op enkele maanden tijd worden aangepast. Minister Bellot heeft na de rechterlijke uitspraak van vorig jaar wel enkele technische oplossingen voorgesteld, mevrouw Fremault ging daar niet mee akkoord. Voor de impactstudie zoeken we nog naar een onderzoeksbureau, maar we hebben er een goed oog in dat dat gauw in orde komt."

Vlaams minister van Mobliteit Ben Weyts (N-VA), die zelf ook in de clinch ligt met Brussels minister Fremault over de strengere Brusselse geluidsnormen - reageert scherp in De Standaard. "Mevrouw Fremault wil de aandacht wegtrekken van de schandalen waarin haar partij en de PS dreigen te verzuipen."