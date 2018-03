Catalaanse separatisten denken aan vervanger voor Puigdemont

Tegen Puigdemont is een arrestatiebevel uitgeschreven. Hij is gevlucht naar België en wou "van buitenaf" zijn ambt weer opnemen, maar daar heeft het Spaanse grondwettelijk hof een stokje voor gestoken.

Wie is Jordi Sanchez?

De 53-jarige Jordi Sanchez is nummer twee van PdeCat en staat aan het hoofd van de Catalaanse Nationale Assemblee ANC, de machtigste van de onafhankelijkheidsgezinde verenigingen. Maar de man zit al sinds half oktober in voorlopige hechtenis wegens "opruiing", het organiseren van een manifestatie op 20 en 21 september. Bij die actie werden de in- en uitgangen van een gebouw van de Guardia Civil in Barcelona geblokkeerd.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International vindt het opsluiten van Sanchez, en van Jordi Cuixart, een andere separatistenleider die sinds oktober vastzit, "excessief".

Hoe dan ook zal Sanchez om de eed af te leggen de toelating moeten krijgen van Pablo Llarena, de rechter van het hooggerechtshof die belast is met het onderzoek naar de Catalaanse kwestie. Die had eerder al geweigerd om de voormalig Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras vrij te laten om de parlementszittingen te kunnen bijwonen.