CNN opnieuw in spoor van mensensmokkelaars: "Verzet je niet als je verkracht wordt"

De twee journalistes van CNN (foto boven is een still uit de CNN-reportage) doen zich voor als welstellende vrouwen die via Libië naar Italië willen, en van daaruit naar het Verenigd Koninkrijk. Ze volgen een van de drukste smokkelroutes richting Libië.

De tocht begint in de staat Edo in Zuid-Nigeria, die bekendstaat als een centrum voor migranten die illegaal de oversteek naar Europa willen maken. Mensensmokkelaars bieden er openlijk hun diensten aan. De journalistes leggen er contact met een mensensmokkelaar. De deal is snel beklonken. Voor de smokkelroute tot in Libië moeten ze ieder 1.400 dollar (ruim 1.100 euro) neertellen.

Vip-arrangement

Voor dat geld krijgen ze een "vip-pakket". Dat houdt onder meer in dat een tussenpersoon of "pusherman" hen op weg zal zetten naar het noorden van Nigeria. Dat eerste deel van de tocht verloopt gewoon met het openbaar vervoer.



Bij het vip-arrangement blijken ook condooms te horen. De "pusherman" is verbijsterd omdat ze daar zelf niet aan gedacht hebben, maar bezorgt hen de contraceptie. "Je hebt in Libië mannen nodig die vriendelijk voor je zijn. Ze zullen dingen hebben die jij wilt. Begrijp je? Natuurlijk begrijp je dat. Je krijgt niets voor niets in dit leven."

Natuurlijk begrijp je dat. Je krijgt niets voor niets in dit leven

De journaliste mag trouwens van geluk spreken, geeft de "pusherman" nog mee. "Mannen moeten soms zes maanden wachten voor ze op de boot naar Europa raken. Vrouwen daarentegen, als ze zijn zoals jij, kunnen soms de volgende dag al op de boot."

Hij heeft ook een opmerkelijk maar schokkend advies voor de vrouw: "Luister, verzet je niet als je verkracht wordt."

Seksueel misbruik langs smokkelroute is niets nieuws

Net als het bestaan van slavenmarkten, zijn ook berichten over veelvuldig seksueel misbruik langs de smokkelroutes van Afrika naar Italië niet nieuw. Unicef bracht vorig jaar nog een rapport uit met getuigenissen van 122 migranten - vrouwen en kinderen. Bijna de helft was tijdens de tocht seksueel misbruikt, vaak meer dan eens en op verschillende locaties.

"Wat wij meemaakten, was voor zoveel Afrikaanse vrouwen maar het begin van de nachtmerrie", zeggen de CNN-journalistes. Zij wisten tijdens de busrit van het zuiden naar het noorden van Nigeria te ontkomen bij een drukke halte, met hun gefilmde materiaal. De overheid van de staat Edo heeft CNN in een mededeling gezegd dat ze een onderzoek voert en de mensensmokkelaars zal vervolgen. "Mensensmokkel in Edo gaat niet alleen over economische kwesties of onderontwikkeling", klinkt het, "maar heeft diepe culturele wortels die moeten worden blootgelegd, onderzocht en uitgeroeid."