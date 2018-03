Dakloze overleden in nachtopvang in Gent

Vanmorgen is een man van 40 overleden in de nachtopvang in Gent. De man werd onwel. Het personeel vroeg hem of er een dokter bij gehaald moest worden, maar hij weigerde. Iets later werd de man dood teruggevonden op het toilet.

Uit alle onderzoeken blijkt dat de man een natuurlijke dood gestorven is. Zijn dood heeft dus niets met de vrieskou van de voorbije dagen te maken. Toch is het erg uitzonderlijk dat er iemand in de nachtopvang overlijdt. Coddens, al actief bij het OCMW sinds 1994, heeft het nog nooit meegemaakt.

Een bed voor elke Gentse dakloze

Naar aanleiding van de vrieskou voorziet Gent, net als Aalst, noodbedden. Afgelopen nacht waren die niet allemaal bezet. Wie een bed wil, kan dus bij de stad terecht.

Gent stuurt ook mensen de straat op om actief daklozen op te sporen en aan te manen om naar de nachtopvang te komen. Politie inzetten en arrestaties uitvoeren, zoals onder meer in Etterbeek gebeurt, doet Gent niet.